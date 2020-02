Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter. (07.02.2020/ac/a/n)



Die US-Tochter sei seit Langem der Wachstumsmotor der Deutschen Telekom. Mit starken Zahlen und einem überzeugenden Ausblick habe T-Mobile US nun einmal mehr glänzen können. Die Aktie klettere nachbörslich nahe an das Rekordhoch. Das verleihe auch der schwächelnden Aktie der deutschen Mutter wieder neuen Schwung.Im vierten Quartal habe T-Mobile US die Erlöse um 3,8 Prozent auf 11,9 Milliarden Dollar gesteigert. Operativ habe der Gewinn um neun Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar zugelegt, unter dem Strich habe ein Plus von 17 Prozent auf 751 Millionen Dollar gestanden. Die Erwartungen der Analysten seien damit übertroffen worden. Wichtig auch: Mit 1,3 Millionen Neukunden sei das Unternehmen schneller als die Konkurrenz gewachsen.Optimistisch bleibe der Konzern auch für das laufende Jahr. T-Mobile wolle 2,6 bis 3,6 Millionen Vertragskunden hinzugewinnen. Der freie Cashflow solle zwischen 5,4 und 5,8 Milliarden Dollar betragen. Im vergangenen Jahr habe das Kundenplus nach Kündigungen noch 3,1 Millionen betragen und der Free Cash Flow habe bei 4,3 Milliarden Dollar gelegen.