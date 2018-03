Stuttgart-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

52,38 Euro +0,56% (08.03.2018, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

52,34 Euro +0,62% (08.03.2018, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs T-Mobile US-Aktie:

64,89 USD +0,51% (08.03.2018, 17:01)



ISIN T-Mobile US-Aktie:

US8725901040



WKN T-Mobile US-Aktie:

A1T7LU



Ticker Symbol T-Mobile US-Aktie Deutschland:

TM5



NASDAQ-Ticker-Symbol T-Mobile US-Aktie:

TMUS



Kurzprofil T-Mobile US Inc.:



T-Mobile US Inc. (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker Symbol: TM5, NASDAQ-Ticker-Symbol: TMUS) ist ein klassisches Mobilfunkunternehmen. Im US-Markt rangiert T-Mobile US auf dem dritten Platz. Nach der Fusion mit MetroPCS Communications bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen unter den Marken T-Mobile und MetroPCS an. Großaktionär ist die Deutsche Telekom AG. Ihr gehören rund zwei Drittel der Anteile an der US-Tochter.

(08.03.2018/ac/a/n)

Die Analysten äußern nach einer Präsentation des Finanzvorstands Braxton Carter die Ansicht, dass T-Mobile US Inc. anlässlich der Veröffentlichung des Q1/18-Berichts Anfang Mai eine umfangreiche Erhöhung des Aktienrückkaufprogramms ankündigen könnte.Auf Sicht von drei Jahren könnten insgesamt Aktien im Wert von 7,5 bis 12 Mrd. USD zurückgekauft werden, inklusive der bereits autorisierten 1,5 Mrd. USD. Dies entspreche 14 bis 22% der aktuellen Marktkapitalisierung.Auf den bislang kommunizierten Umfang von nur 1,5 Mrd. USD habe der Markt verschnupft reagiert. Falls sich das Aktienrückkaufprogramm der 12 Mrd. USD-Marke nähere, könnte sich der Aktienkurs in Richtung 70 USD bewegen, so die Einschätzung des Analysten Simon Flannery.