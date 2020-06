Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reiseveranstalter kämpfe aufgrund der Corona-Pandemie an allen Fronten. Nun wolle TUI seine Fluggesellschaften schrumpfen. Besonders hart treffe es den Ferienflieger TUIfly, der um rund die Hälfte verkleinert werden solle. Auch die Langstreckenpläne werfe der Reiseveranstalter über Bord geworfen. Die Aktie könne - im frühen Handel - nur leicht profitieren.Laut einem Medienbericht sollten bei der Corona-gebeutelten Airline von 1.400 Beschäftigten aus Cockpit und Kabine rund 700 Stellen gestrichen werden. Darunter seien 230 Vollzeitstellen, wie der TV-Sender "n-tv" unter Berufung auf Insiderkreise berichte. Der Rettungsplan für die Urlaubs-Arline, der heute dem Aufsichtsrat vorgestellt werden solle, sehe weiterhin vor, das die TUI-Tochter ihre Flotte von derzeit 39 Maschinen auf rund die Hälfte reduziere und mehrere Standorte wie Köln, Bremen, Münster-Osnabrück schließe. Auch beim Bodenpersonal solle wohl gespart werden, habe es in einem Webcast an alle Mitarbeiter geheißen.Am 17. Juni wolle TUIfly den Ferienflug wieder aufnehmen, und zwar als Erstes die Algarve, Faro, ansteuern. Der Start eines eigenen Langstreckenangebots liege TUI zufolge nun aber auf Eis. Eigentlich habe TUIfly Urlauber ab November mit zwei Jets vom Typ Boeing 787 "Dreamliner" nach Mexiko und in die Dominikanische Republik bringen wollen. Dies sei angesichts der Corona-Krise aber derzeit "nicht sinnvoll".Vor dem Hintergrund gehen langfristige Investoren bei der TUI-Aktie nicht an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link