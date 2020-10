Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Beim TUI gebe es offenbar Gedankenspiele, Reisewarnungen des Auswärtigen Amts für andere Risikogebiete zu ignorieren, wie die Branche-Zeitschrift "Touristik Aktuell" berichte. Am Anfang der vergangenen Woche habe der Touristik-Konzern mitgeteilt, Reisen nach Tirol und auf die Kanaren trotz einer bestehenden Reisewarnung anzubieten. Der Aktie scheine das zumindest im frühen Handel zu gefallen."Wir können uns auch für andere Regionen ein entsprechendes Konzept vorstellen", heiße es von TUI auf Anfrage von "Touristik Aktuell". "Wir ändern damit unsere Geschäftspraxis und schließen uns der Sicht der Bundesregierung an, dass eine Reisewarnung kein Reiseverbot ist, sondern vor allem ein Appell zur Wachsamkeit."Auf dieser Grundlage habe man die Kanarischen Inseln "auf Wunsch der Kunden kurzfristig wieder buchbar gemacht". Auch Österreich sei aktuell gefragt und der Wunsch nach Urlaub sei da. Und Tirol sei für TUI-Kunden "die Nummer eins" unter den österreichischen Regionen.Anleger gehen derzeit besser nicht an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link