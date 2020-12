Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern komme auch kurz vor Weihnachten nicht zur Ruhe. Im Gegenteil: So blicke die Tourismus-Branche besorgt nach Großbritannien, wo sich eine neue Variante des Corona-Virus ausbreite. Die Mutation solle nach ersten Erkenntnissen von Wissenschaftlern um bis zu 70% ansteckender als die bisher bekannte Form sein. Die TUI-Aktie gehe am Montag direkt auf Tauchstation.Ein neuer Schlag für den internationalen Tourismus und damit für TUI. Mit einer Mutation des Corona-Virus würden die kommenden (Winter-)Monate noch härter als gedacht. Zudem würden sich damit die Aussichten eintrüben, dass sich der Reiseverkehr mittelfristig wieder normalisiere und damit auch die Umsätze von TUI, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: