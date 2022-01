Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (31.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe Anfang Januar angekündigt, neue Finanz-Wege zu gehen. Der Reiseveranstalter habe Medienberichten zufolge nun einen Fonds aufgelegt, um damit neue Hotels zu finanzieren. Der Schritt sei für die Branche untypisch, aber angesichts des Corona-bedingten Schuldenanstiegs durchaus ein intelligenter Ansatz.500 Millionen Euro schwer solle der erste TUI-Fonds und zugleich der Startschuss für weitere sein, wie die "Financial Times" berichte. Das Geld solle für neue Hotels wie TUI Blue oder Robinson außerhalb Europas, etwa in der Karibik, verwendet werden. Einer der größten deutschen Pensionsfonds, der zwölf Milliarden Euro verwalte, habe bereits zugesagt, die Hälfte des Kapitals bereitzustellen, heiße es.TUI-Chief Strategy Officer Peter Krüger habe gesagt, der TUI Global Hospitality Fund werde es dem Unternehmen ermöglichen, den geschätzten Kapitalpool von 80 Milliarden Dollar anzuzapfen, der von Pensionsfonds und Versicherern verwaltet werde. Dadurch könne man das eigene Hotelportfolio erweitern, ohne selbst investieren zu müssen. "Das hilft uns, wieder zu wachsen, denn die Krise war schwer und lang", so Krüger.Hintergrund: Über das Finanzkonstrukt hoffe der Tourismus-Konzern, dass Hotels auch mithilfe von Fondsstrukturen finanziert werden könnten. Das Immobiliengeschäft werde dadurch im Grunde ausgelagert und zukünftiges Wachstum sei weniger kapitalintensiv. Der Betrieb, aber nicht unbedingt der Besitz von Ferien-Hotels sei schließlich TUI-Kerngeschäft.Der Schritt schüre die Hoffnung, dass der Touristik-Riese in der Post-Corona-Ära die vielzitierte Wende schaffen könne. Dennoch: Übergeordnet brauche TUI einen Top-Sommer-2022 beziehungsweise einen Buchungsrun, um endlich wieder operative Gewinne zu schreiben. Zudem seien die hohe Verschuldung (rund fünf Milliarden Euro) und die damit einhergehenden hohen Zinslasten abgesehen von Corona weiterhin große Belastungsfaktoren.Anleger bleiben daher außen vor, zumal auch das Chartbild keine Entwarnung signalisiert, so Carsten Kaletta. "Der Aktionär" bleibt weiter an TUI dran. (Analyse vom 31.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link