Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,575 EUR +0,43% (16.01.2020, 09:40)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

10,615 EUR +0,47% (16.01.2020, 09:52)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.01.2020/ac/a/nw)



Der Touristikriese erwäge offenbar, sein Wachstum im Geschäft mit hochpreisigen Kreuzfahrten weiter zu forcieren. Mit der Tochter Hapag-Lloyd erziele TUI derzeit beeindruckend hohe Erträge. So erwirtschafte TUI bei diesen Luxus-Kreuzfahrten je Passagier im Durchschnitt stattliche 641 Euro pro Tag.Aktuell betreibe der Konzern fünf Hapag-Lloyd-Schiffe, bei denen vor allem auf deutschsprachige Kundschaft gesetzt werde. Nun wäge TUI ab, ob man - womöglich in Verbindung mit einem Joint-Venture-Partner (um den Ausbau auch möglichst kapitalschonend zu realisieren) - das Konzept der Luxus-Kreuzfahrten auch auf andere Märkte ausweite. Laut einem Unternehmenssprecher wären hierfür vor allem Großbritannien, die Niederlande oder die skandinavischen Länder interessant.Der Plan, das Wachstum der lukrativen Kreuzfahrtsparte weiter zu forcieren, klinge natürlich gut. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für TUI würden gut bleiben.