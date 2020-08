Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Spanien bekomme das Thema "Corona" nicht in den Griff. Nachdem sich die iberische Halbinsel rund drei Monate im Ausnahmezustand befunden habe, schieße die Zahl der Neuinfektionen bereits sechs Wochen später wieder rasant nach oben. Bitter für die spanische Tourismus-Branche und genauso bitter für den deutsch-britischen Reisekonzern TUI: So gebe TUI-England heute bekannt, dass die beliebten spanischen Destinationen weiterhin umflogen würden - und das mitten in der Hochsaison.Um - zumindest etwas - Liquidität zu generieren und bilanziell für Entlastung zu sorgen, habe der weltgrößte Reiseveranstalter mit der der Flugzeugleasing-Gesellschaft BOC Aviation Ltd. eine sog. Sale-and-Leaseback-Vereinbarung über fünf neue Boeing 737-Max-8-Maschinen geschlossen: Das heiße konkret, die Flugzeuge würden an BOC verkauft und wieder zurückgemietet - statt Zins und Tilgung zahle TUI zukünftig eine Leasingrate und hat die Flugzeuge als "Aktiva" aus den Büchern. Die Vereinbarung habe einen Wert von 226 Mio. USD, habe die TUI AG mitgeteilt.Die TUI-Aktie befinde sich derweil in einem starken Abwärtstrend. Nach unten liege im Bereich von 3 Euro eine Unterstützung. Danach rücke das historische Mai-Tief bei 2,89 Euro (auf Schlusskurs-Basis) in den Fokus.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: