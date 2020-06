Der Modekonzern American Eagle Outfitters (ISIN: US02553E1064, WKN: 897113, Ticker-Symbol: AFG) (+14,7%) habe mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen verfehlt und wegen der Pandemie sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt und die Erstquartalsdividende verschoben bzw. die Dividende für das zweite Quartal ausgesetzt. Stark habe sich jedoch die Online-Nachfrage mit einem Plus von 33% gezeigt.



Die Warner Music Group (ISIN: US9345501046, WKN: A0EAC8, Ticker-Symbol: WMG) habe beim größten US-Börsegang dieses Jahres knapp USD 2 Mrd. eingenommen. Der Kurs habe dann gut 20% über dem Emissionspreis geschlossen.



In den USA werde heute noch das Halbleiterunternehmen Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) nachbörslich Zahlen vorlegen.



TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) (+7,6%) habe sich mit Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) auf eine Kompensation wegen des Ausfalls des Problemfliegers 737 MAX geeinigt.



Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+7,7%) habe gestern endgültige Q1-Geschäftszahlen berichtet und unter dem Strich einen Verlust von EUR 2,1 Mrd. eingefahren. (04.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das US-Softwareunternehmen Zoom Video Communications (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) (+7,6%) profitierte in der Coronakrise von einer starken Nachfrage nach Videokonferenzen und erhöhte den Umsatzausblick für das laufende Jahr, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Microchip Technology (ISIN: US5950171042, WKN: 886105, Ticker-Symbol: MCP) (+12,3%) habe dank Verbesserungen in der Lieferkette den Ausblick erhöht.Cheesecake Factory (ISIN: US1630721017, WKN: 884888, Ticker-Symbol: CF2) seien um 16,3% in die Höhe geschossen nachdem der Restaurantbetreiber mit steigenden Umsätzen bei den bereits geöffneten Niederlassungen überrascht habe.