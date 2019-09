Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.09.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Wie bereits vor dem Wochenende zu befürchten gewesen sei, habe Thomas Cook heute Nacht Insolvenz anmelden müssen. Dies sei sehr bitter für Urlauber, Gläubiger und v.a. die Mitarbeiter. Doch wie immer an der Börse, gebe es bei solchen wirtschaftlichen Dramen auch mindestens einen Gewinner: in diesem Fall die TUI. Schließlich verliere der größte europäische Touristikkonzern seinen größten Rivalen. Dies könne - müsse aber nicht - zu einem nachhaltigen Kursanstieg führen. Einige Marktteilnehmer würden bereits Parallelen zum Kursfeuerwerk der Lufthansa-Aktie im Zuge der Air-Berlin-Pleite führen. Hier sei die Situation aber in vielerlei Hinsicht anders gewesen.Nichtsdestotrotz stünden die Chancen für die TUI-Aktie gut, dass sich die Erholungsbewegung der vergangenen Wochen nun weiter fortsetzen werde. Mutige Anleger könnten bei der günstig bewerteten Dividendenperle nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 7,50 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.09.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:9,55 EUR +0,27% (20.09.2019, 17:36)