Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,905 EUR -0,96% (03.12.2019, 09:02)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,965 EUR (02.12.2019)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Ferienflieger Condor könne die weitere Sanierung des Unternehmens vorantreiben. Das Amtsgericht Frankfurt habe nach einem vorläufigen Schutzschirmverfahren das offizielle Hauptverfahren eröffnet. Es habe den vorläufigen Sachwalter Lucas Flöther auch zum Sachwalter des Hauptverfahrens benannt, wie die Justiz am Montag weiter mitgeteilt habe. Er habe in einem Gutachten bestätigt, dass die von Condor angestrebte Sanierung im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung Aussicht auf Erfolg habe. Der Flugbetrieb solle weiter im vollen Umfang fortgesetzt werden.Ausgestattet mit einem Überbrückungskredit der staatlichen KfW-Bank über 380 Millionen Euro habe Condor einen Investorenprozess gestartet, mit dem im ersten Quartal des kommenden Jahres ein neuer Eigentümer gefunden werden solle. Das Frankfurter Unternehmen sei in die Pleite seines britischen Mutterkonzerns Thomas Cook hineingezogen worden, habe aber in den vergangenen Jahren meist Gewinne eingeflogen. Airline-Chef Ralf Teckentrup wolle das Unternehmen mit zuletzt rund 4.900 Beschäftigten möglichst als Ganzes erhalten.Condor gehe planmäßig den nächsten Schritt im Schutzschirmverfahren, hätten Hessens Finanzminister Thomas Schäfer und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir erklärt. "Wir sehen zusammen mit dem Bund nach wie vor eine gute Perspektive, dass neue Eigentümer Condor langfristig in der Luft halten können." Das Schutzschirmverfahren gewährleiste die Unabhängigkeit Condors von der Thomas-Cook-Gruppe und damit auch, dass die Unterstützung von Land und Bund nur Condor zugutekomme. Hessen habe bei dem Überbrückungskredit der KfW eine Bürgschaft von 190 Millionen Euro übernommen.Die Aktie von Lufthansa und TUI hätten der Insolvenz des Condor-Mutterkonzerns Thomas Cook im September dieses Jahres deutlich profitieren können. Zuletzt seien sie allerdings in einen Konsolidierungsmodus übergegangen. Spannend werde nun sein, ob sich Condor - aktuell noch unter dem staatlichen Schutzschirm fliegend - tatsächlich selbstständig am Markt behaupten werde. Unabhängig davon würden die Aussichten für die Aktien der TUI und der Lufthansa aber weiterhin gut bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link