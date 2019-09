XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,524 EUR -0,94% (19.09.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,532 EUR -1,18% (19.09.2019, 22:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe sich in den letzten Wochen wieder sukzessive der Marke von 10,00 Euro angenähert. Jetzt werde es bald richtig spannend, ob sie es diesmal auch schaffe, über den Widerstand zu springen. Sollte diese Marke überwunden werden, dann lauere zwar schon bei 10,28 Euro noch ein weiterer wichtiger Widerstand. Werde auch dieser geknackt, wäre der Weg nach oben jedoch erst mal frei.Dann wäre es rein charttechnisch betrachtet sogar denkbar, dass die TUI-Aktie in den nächsten Monaten auch wieder das Niveau vor der überraschenden Gewinnwarnung im Februar bei knapp 14 Euro erreichen werde."Der Aktionär" bleibt für die TUI-Aktie zuversichtlich gestimmt. Der Konzern verfüge über eine starke Marktstellung, ein gutes Management (das sich selbst auch kräftig mit TUI-Aktien eingedeckt habe) und eine solide Bilanz. Darüber hinaus sei TUI mit einem 2020er-KGV von 8 niedrig bewertet und die Dividendenrendite sei hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: