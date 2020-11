Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Während sich die Welt auf einen wirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus freue, dämpfe der Chef des TUI-Konzerns die Erwartungen. 2021 werde für den Reisekonzern ein Übergangsjahr werden, so Fritz Joussen in einem Interview. Weitere Staatshilfen könnten notwendig werden. Auch die Veräußerung von Unternehmensteilen wolle er nicht ausschließen.Der von der Corona-Krise gebeutelte weltgrößte Tourismuskonzern schließe weitere Staatshilfen nicht aus und könnte sogar Hotelanlagen und Grundstücke versilbern. "Im Moment können und dürfen wir keine Option ausschließen, auch nicht, dass wir zusätzliche Kredite benötigen", habe der TUI-Chef in einem Spiegel-Interview gesagt.Bereits vor einigen Tagen habe es aus Insider-Kreisen geheißen, der bereits mit drei Milliarden Euro Hilfen gestützte TUI-Konzern sei in Gesprächen mit der öffentlichen Hand über weiteres Geld. "Genauso wenig können wir ausschließen, dass wir zu einem geeigneten Zeitpunkt neues Eigenkapital aufnehmen oder Teile des Unternehmens veräußern", habe Joussen nun gesagt.Es gebe Vermögenswerte, an denen Investoren durchaus interessiert seien, etwa Hotelanlagen und Grundstücke. "Wir könnten einen Teil davon in Immobilienfonds einbringen, so stille Reserven heben und als TUI trotzdem die Kontrolle über Produkt, Marke und Vertrieb behalten", so Joussen laut "Reuters". Eines sei für ihn allerdings klar: "Notverkäufe, die wir kurze Zeit später bereuen, machen wir nicht."Die TUI-Aktie habe es in den vergangenen Tagen geschafft, bis an ihre 200-Tage-Linie hochzulaufen, ohne sie jedoch nachhaltig überwinden zu können. Am Freitag-Vormittag stehe die Reise-Aktie gut zweieinhalb Prozent im Plus bei 4,36 Euro. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt verlaufe bei 4,48 Euro.Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von TUI eine ganz heiße Wette auf eine Normalisierung der Reisebranche in den kommenden Monaten. Für nervenschwache Anleger ist sie eher ungeeignet, dürften die massiven Kursschwankungen doch anhalten - in beide Richtungen, so Martin Mrowka. Wer hingegen auf eine Fortsetzung der Gegenbewegung spekulieren wolle, sollte die Position mit einer Stopp-Loss-Order bei knapp 3 Euro absichern. (Analyse vom 13.11.2020)