Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,679 EUR -0,57% (21.04.2020, 13:29)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,667 EUR -0,87% (21.04.2020, 13:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Corona-Shutdown sei existenzbedrohend für viele Reiseveranstalter. Der Marktführer TUI verfüge im Gegensatz zu zahlreichen Wettbewerbern über eine solide Bilanz und habe sich bereits staatliche Hilfen gesichert. Dennoch hänge nun sehr viel davon ab, inwieweit Reisen im Sommer möglich seien.Die Bundesregierung warne derzeit wegen der Corona-Krise grundsätzlich vor Auslandsreisen. Entsprechend zurückhaltend habe Anfang der Woche ein Sprecher des Innenministeriums auf Aussagen aus Österreich reagiert, wonach sich die Regierung in Wien unter bestimmten Bedingungen eine Öffnung der Grenzen für Sommerurlauber aus Deutschland vorstellen könne.DRV-Präsident Norbert Fiebig habe kritisiert, Aussagen von Politikern, den Sommerurlaub abzuschreiben oder ausschließlich in Deutschland für möglich zu halten, seien derzeit "in keiner Weise zielführend". Fiebig habe ein "positives Zeichen, dass Reisen wieder möglich sein werden - natürlich unter Beachtung entsprechender Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen" gefordert. Notwendig sei eine differenzierte Debatte und kein "pauschaler Abgesang" auf den Sommerurlaub."Um ein Minimum an Planungssicherheit für die Unternehmen der Reisewirtschaft - Reisebüros wie auch Reiseveranstalter und alle anderen - zu bekommen, benötigen wir möglichst differenzierte Reisehinweise", so Fiebig. Wenn man auch in Zukunft allgemein vor Auslandsreisen warne, werde das der Realität nicht gerecht.Noch sei vollkommen unklar, ab wann und in welchem Umfang Urlaubsreisen im Sommer möglich sein würden und - für die Perspektive der Aktie fast noch wichtiger - wie die Situation im kommenden Jahr sein werde.Die TUI-Aktie bleibt daher nach wie vor ein ganz heißes Eisen und nur für mutige Anleger geeignet, so Thorsten Küfner. Wer das aktuell günstige Niveau zum Einstieg nutzen wolle, sollte sein Investment deshalb unbedingt mit einem Stoppkurs absichern. "Der Aktionär" empfiehlt hierfür aktuell die Marke von 3,20 Euro. (Analyse vom 21.04.2020)Mit Material von dpa-AFX