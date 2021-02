Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,006 EUR -3,31% (16.02.2021, 15:46)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,97 EUR -4,25% (16.02.2021, 15:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI stehe - wie viele Reiseveranstalter derzeit förmlich in den Startlöchern. Die Stimmen, die nun eine konkrete Öffnungsstrategie erwarten würden, würden sich mehren. So hätten Vertreter von Tourismus-Verbänden und Unternehmenslenker einen virtuellen Wirtschaftsgipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier genutzt, um der Forderung nach einer Restart-Strategie für den Tourismus Nachdruck zu verleihen, wie trvlcounter.de berichte. Eine zentrale Rolle sollten dabei flächendeckende Schnelltests spielen.Michael Frenzel, Präsident des Dachverbandes der Tourismuswirtschaft BTW, habe in einem Statement die Erwartung formuliert, "dass die Politik im Dialog mit der Branche gemeinsam Maßnahmen und Handlungsspielräume erarbeitet, die Tourismus und Gesundheitsschutz zusammenbringen". Dabei solle nicht allein die Inzidenz zur Grundlage von Entscheidungen gemacht, sondern weitere Faktoren, wie z.B. die Auslastung von Intensivbetten einbezogen werden. Zu einer Öffnungsstrategie gehöre die schnelle Umsetzung von Schnell- und Selbstteststrategien und eine differenziertere Ausweisung von Risikogebieten im In- und Ausland, so Frenzel.Die Verbandsinitiative sei gut wie richtig. Die Tourismus-Branche brauche genauso wie die Menschen in diesen Corona-Zeiten eine konkrete (Öffnungs-)Perspektive. Urlaub in Deutschland dürfte - sofern es das Corona-Geschehen einigermaßen zulasse - in diesem Jahr boomen. Für TUI seien allerdings umsatzseitig die Mittelmeer-Destinationen noch wichtiger als das "Gebiet zwischen Rügen und Garmisch-Partenkirchen". Dafür würden Verbandsvertreter zu Recht eine differenziertere Ausweisung von Risikogebieten Ausland fordern. Überdies brauche es bis zum Sommer echte Fortschritte beim Thema Massenimpfungen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link