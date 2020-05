Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie verliere einen Teil der zuletzt viel beschriebenen Sommer-2020-Fantasie: Wie der Reiseveranstalter heute bekannt gegeben habe, seien in Großbritannien alle Reisen ins Ausland bis Anfang Juli gestrichen worden. Kreuzfahrten solle es erst wieder frühestens Ende November geben, und auch Reisen an Seen und Gebirge würden demnach bis Ende September nicht stattfinden. Für die TUI-Aktie geht es weiter bergab.Für den Touristik-Konzern, der zuletzt durch die Aussicht auf Lockerungen der Reisebeschränkungen und auf Öffnung vieler europäischen Grenzen gewaltigen Aufwind bekommen habe, sei das ein unerwarteter Rückschlag. Denn bisher seien die Hannoveraner davon ausgegangen, dass ab Juni auch in England wieder Pauschalreisen angeboten werden könnten, so die britische Zeitung "Guardian". Konkret rate die britische Regierung von allen Reisen ab, die nicht dringend notwendig seien.Für TUI habe sich die Hoffnung auf ein schneller als befürchtetes Anspringen des Reisegeschäfts eingetrübt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Der AKTIONÄR habe zuletzt immer wieder auf diese coronabedingten Risiken hingewiesen und stehe der TUI-Aktie nach wie vor kritisch gegenüber. (Analyse vom 29.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: