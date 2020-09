Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.09.2020/ac/a/nw)



Die ohnehin arg gebeutelten Reiseveranstalter und damit auch TUI müssten im Grunde jeden Tag die (weltweit) Corona-Lage neu bewerten, da sich ständig sich die Liste mit den Reisewarnungen für Länder und Destinationen ändere. Jüngste Neuzugänge auf der - aus touristischer Sicht - "Horror-Liste" seien nun attraktive Anlaufstellen für Flusskreuzfahrten. Auch TUI bediene dieses Segment und sei nun auch hier unter Druck.Konkret: Erst habe Ungarn (Budapest) die Grenzen zugemacht, nun dürfe auch Wien bei Donau-Kreuzfahrten nicht mehr angefahren werden. Hinzu komme: Für große Teile Frankreichs gelte eine Reisewarnung, ebenso wie für Amsterdam und Rotterdam. Das bedeute, dass Flusskreuzfahrten auf der Donau als auch dem Rhein nicht mehr möglich seien - genauso seien damit die Seine, Rhône und Saône zu touristischen Tabu-Zonen erklärt worden. Und genau diese Gewässer würden in der Flusskreuz-Sparte zu den wichtigsten Umsatztreibern im Sommer und Herbst gehören.(Fast) täglich kämen neue schlechte Meldungen für den Tourismus und damit für TUI. Anleger sollten die Aktie meiden und sich auf Titel mit Potenzial fokussieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)