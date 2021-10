Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (21.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Kapitalerhöhung, die der Hannoveraner Konzern aktuell durchführe, habe zuletzt gehörig auf den Kurs gedrückt. Bei Ratingagenturen finde die Kaptalmaßnahme aber durchaus Anklang. Nach Moddy’s habe nun eine weiteres Expertenhaus, das sich mit der Bonität von Unternehmen beschäftige, positiv geäußert. Dem Kurs helfe es aber nicht.Konkret habe S&P Global Ratings die Kapitalerhöhung für eine Neubeurteilung zum Anlass genommen. Das Analyseergebnis sei positiv. So habe die US-Ratingagentur die Kreditwürdig des Touristik-Konzerns um eine Stufe auf "B-" angehoben. Damit würden die Schulden zwar weiter als hochspekulativ gelten, seien jedoch nicht mehr substanziellen Risiken ausgesetzt.Die TUI-Aktie, die zuletzt massive Verluste erlitten habe, könne am Donnerstag davon nicht profitieren und notiere im frühen Handel mit einem Minus von drei Prozent bei 2,61 Euro - und damit unter dem charttechnisch wichtigen September-Tief (2,62 Euro). Darunter könnte der Kurs dann bis in den Unterstützungsbereich zwischen 2,45 und 2,50 Euro absacken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: