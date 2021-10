Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (15.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit Blick auf die Herbstferien würden Reiseveranstalter wie TUI auf einen starken Oktober und November hoffen. So sei die Sommer-Saison in vielen wichtigen Bade-Destination verlängert worden. Mit Tunesien öffne ab Samstag ein weiteres Mittelmeer-Ziel seine Pforten. Die Analysten würden dennoch mehrheitlich skeptisch bleiben.Immerhin: Tunesien habe erneut die Einreisebestimmungen geändert - zum Vorteil für geimpfte Urlauberinnen und Urlauber: Vollständig geimpfte Touristen würden für die Einreise nach Tunesien nämlich keinen negativen PCR-Test mehr benötigen, wie fvw berichte. Für Ägypten gelte diese Regelung bereits seit einiger Zeit. Hintergrund: Der Bereich "Nord-Afrika" habe in der Vor-Corona-Zeit mit rund sieben Prozent zum Gesamtumsatz von TUI beigetragen.Dennoch sei die Experten-Gilde überwiegend pessimistisch für die TUI-Aktie gestimmt. So würden 15 von 19 bei Bloomberg gelisteten Analysten zum Verkauf des Tourismus-Titels raten. Lediglich ein Experte spreche eine Kaufempfehlung aus, drei Analysten nähmen eine neutrale Haltung ein.Das durchschnittliche Kursziel liege bei 2,25 Euro. Nach der Vorgabe hätte das Papier des Reiseveranstalters noch mehr als 29 Prozent Abwärtspotenzial - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.TUI bleibe erstmal in schwierigen Fahrwasser. So spreche in der Tat weder fundamental noch charttechnisch etwas für den Tourismus-Titel.Anleger sollten daher das weitere Geschehen aus der Ferne beobachten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link