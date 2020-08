Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,668 EUR +0,63% (28.08.2020, 12:29)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,672 EUR -1,82% (28.08.2020, 12:12)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Wenn schon Urlaub auf Mallorca, Ibiza und Co aufgrund von Reisewarnungen nicht möglich seien, sei Urlaub in Deutschland offenbar nicht die schlechteste Alternative. Wie die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) melde, habe sich das sogenannte Incoming-Geschäft wieder belebt.Für den gesamten Incoming-Tourismus habe das Statistische Bundesamt im Juni ein Minus von 79,6 Prozent im Vorjahresvergleich nach Verlusten von 93,1 bzw. 91,0 Prozent in den Lockdown-Monaten April und Mai gemeldet. Auch die Zwischenbilanz des deutschen Incoming-Tourismus für das erste Halbjahr sei deutlich von der Corona-Krise gezeichnet: 15,7 Mio. Ausländerübernachtungen habe das Statistische Bundesamt bis Ende Juni in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten registriert. Das sei ein Rückgang um 60,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Auch der touristische Newsletter REISE VOR9 schreibe in seiner aktuellen Ausgabe von einer leichten Belebung der Reiselust auf Deutschland und berufe sich dabei auf eine Analyse der Flugbuchungsdaten durch den Dienstleister Forward Key.