Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,333 EUR -0,80% (06.07.2020, 12:57)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,346 EUR +1,14% (06.07.2020, 12:43)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (06.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI sei arg von der Corona-Pandemie gebeutelt. So sei das Papier des Reiseveranstalters im Tief bis auf 2,42 Euro gefallen. Die Aufwärtsbewegung der Aktie, die stark von der Hoffnung auf ein schwächeres (weltweites) Infektionsgeschehen und damit mehr Urlaubs-Buchungen getragen worden sei, sei bis deutlich über sechs Euro gegangen. Nun hätten sich zuletzt vermehrt Meldungen aus verschiedenen Ländern mit wieder gestiegenen Corona-Krankheitsfällen gehäuft.Fundamental seien die Corona-Belastungen für den Reiseveranstalter eine Katastrophe. Das habe sich in den Q1-Zahlen widergespiegelt, und das werde auch in den Zahlen fürs gerade abgelaufene Q2 zu sehen sein. Die würden am 13. August vorgelegt. Und wenn auch mit Mallorca, die Lieblings-Destination der Deutschen, seit Kurzem wieder angeflogen werden könne, rücke das Thema "Corona" zusehends in den Vordergrund. In etlichen Ländern wie USA, Südkorea, Iran, Israel oder auch Frankreich habe sich zuletzt die Zahl der Neuansteckungen erhöht.Für die TUI-Aktie sei es deshalb folgerichtig nach unten gegangen. Der Titel pendle heute um den Vortagesschluss bei 4,30 Euro. Charttechnisch betrachtet sei jetzt die 50-Tages-Linie bei 4,27 Euro eine Unterstützung. Die sollte halten - ein Durchbruch nach unten wäre ein erstes Warnsignal. Danach rücke die 4-Euro-Marke ins Visier und stelle noch eine weitere Verteidigungslinie dar. Nach oben könnten ausschließlich charttechnisch orientierte Anleger auf einen Anstieg bis 5,50 Euro spekulieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: