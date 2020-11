Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,94 EUR +3,02% (27.11.2020, 10:26)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,922 EUR +2,32% (27.11.2020, 10:11)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.11.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Wenn es eng werde, seien Verbündete bekanntlich wichtiger denn je. Der Touristik-Konzern TUI könne offenbar in der aktuell schwierigen Lage auf die Unterstützung seines Großaktionärs Alexej Mordaschow zählen, schreibe die FAZ. Die Aktie scheine diese Loyalität zu gefallen und notiere leicht im Plus.Konkret sei der russische Milliardär bereit, sich finanziell an den neuen Hilfen zu beteiligen. Er kontrolliere 24,9 Prozent der TUI-Anteile. Sollte der Konzern im Zuge der Rettung sein Kapital erhöhen, könnte Mordaschow neue Aktien zeichnen.Laut übereinstimmenden Berichten mehrerer Nachrichten-Agenturen verhandle TUI derzeit über weiteres Geld vom Staat. Die Rede sei von bis zu 1,8 Milliarden Euro. Mit insgesamt rund drei Milliarden Euro hätten Merkel und Co dem Hannoveraner Reiseveranstalter in diesem Jahr bereits zweimal unter die Arme gegriffen.Wer bei der spekulativen Wette mitmacht, setzt unbedingt einen Stopp-Loss bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link