Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI wolle und müsse an allen Stellen die Kosten drücken. Dafür brauche es die Zustimmung der unterschiedlichen Gremien. Bei der Konzernfluglinie TUIfly habe jetzt immerhin der Aufsichtsrat dem Managements das Mandat für Verhandlungen mit Betriebsräte und Gewerkschaften erteilt, berichte die Nachrichten-Agentur "Reuters". Wie gehe es jetzt konkret in Hannover weiter? Die TUI-Aktie zeige sich aktuell unberührt.Tuifly wolle die Flotte von 39 auf 17 Flugzeuge mehr als halbieren. Bis zu 900 der 2.500 Stellen stünden zur Disposition - die meisten davon im fliegenden Bereich, melde "Reuters" und beziehe sich auf Aussagen der Gewerkschaft "ver.di".Für die Beschäftigten sei das Spiel noch nicht ganz verloren: Die Arbeitnehmervertreter würden auf Unterstützung der Politik setzen. So habe zuletzt Niedersachsen bei einem Krisengipfel vor zu starken Einschnitten am Firmensitz in der Landeshauptstadt gewarnt. "Ich habe daher auch gegenüber der Bundesregierung die klare Erwartung, dass im Falle weiterer staatlicher Unterstützung für die TUI die Situation für Hannover berücksichtigt wird, da dieser Standort in besonderer Weise betroffen ist", so der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann.Besonders betroffen sei TUI aufgrund der Corona-Krise. Rund 8.000 Arbeitsplätze sollten weltweit gestrichen werden. Die Lage sei so ernst, dass der weltgrößte Reiseveranstalter Staatshilfen von 1,8 Milliarden Euro bekomme. Zuletzt habe es Medienberichte gegeben, TUI habe die Fühler nach weiteren Staatshilfen ausgestreckt. Demnach liege der (erneute) Finanzbedarf bei gut einer Milliarde Euro.Anleger gehen derzeit nicht an Bord - allenfalls mutige Trader können auf kurzfristige Entwicklungen spekulieren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.06.2020)Mit Material von dpa-AFX