Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (20.01.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI sei für den Sommer 2022 optimistisch. So habe Unternehmens-Boss Fritz Joussen bereits im Dezember gesagt, dass in der diesjährigen Hauptreisezeit das Vorkrisenniveau erreicht werden könne. Nun lege der Berufsoptimist die Messlatte noch ein wenig höher. Eine bei den Kunden bereits in der Vergangenheit beliebte Destination werde 2022 neue Rekorde verzeichnen.TUI plane nämlich, im laufenden Jahr drei Millionen Touristen nach Griechenland bringen und damit doppelt so viele wie 2021. Und: Der Tourismus in Griechenland werde 2022 "das Vorkrisenniveau übertreffen", habe Joussen in einem Telefonat gegenüber dem griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis gesagt, wie Bloomberg berichte. Nach Aussagen eines TUI-Sprechers gegenüber dem "Aktionär" hätten die Hannoveraner 2019 2,8 Millionen Gäste in das südosteuropäische Land gebracht.Neben Spanien sei Griechenland bereits im vergangenen Sommer das gefragteste Reiseziel Europas gewesen. Nach Angaben des Tourismuskonzerns aus Hannover habe Kreta Mallorca als beliebtestes Reiseziel der Deutschen abgelöst. Hintergrund: Die Griechen hätten zu Beginn der Saison als Erste ihre Tore geöffnet. Zudem seien die Infektionszahlen, anders als etwa in Spanien, im Rahmen geblieben. Dabei habe ein gutes Hygienekonzept geholfen.Die TUI-Aktie gewinne am Donnerstag mehr als zwei Prozent und notiere bei 3,00 Euro.Die Aktie von TUI ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link