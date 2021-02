Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,696 EUR +0,22% (10.02.2021, 09:14)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - TUI: Tiefrote Zahlen - was macht die Aktie? ChartanalyseTUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) veröffentlichte gestern Zahlen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Zahlen seien wegen Corona tiefrot gewesen. Die Erlöse seien um 88% eingebrochen. Die Börse habe daraufhin mit einem Minus von 3,94% reagiert. Die TUI-Aktie befinde sich seit dem Tief bei 2,42 EUR aus dem März 2020 in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Seit einigen Wochen strebe die Aktie der unteren Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung entgegen. Diese liege aktuell bei ca. 3,24 EUR. Die obere Begrenzung dieser Seitwärtsbewegung liege aktuell bei ca. 6,20 EUR und fällt 0,07% pro Handelstag.Kurzfristig sei noch mit ein oder zwei schwächeren Tagen zu rechnen. Dabei könnte die TUI-Aktie in Richtung 3,24 EUR abfallen, dort bestünde dann allerdings die Chance, dass der Wert wieder nach oben drehe und zu einer Rally ansetze, die ihn in die Nähe der oberen Begrenzung der Seitwärtsbewegung führen könnte. Sollte es allerdings zu einem stabilen Rückfall unter 3,24 EUR kommen, dann würde eine weitere große Verkaufswelle drohen. Die Marke von 1,00 EUR käme dann wohl in Sichtweite. (Analyse vom 10.02.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:3,631 EUR -3,94% (09.02.2021, 17:43)