Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,312 EUR -0,26% (26.02.2020, 21:56)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,47 EUR -3,04% (26.02.2020, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.02.2020/ac/a/nw)



TUI habe wegen des sich ausbreitenden neuartigen Coronavirus seine Vorsorge verschärft. Für das abgeriegelte Hotel H10 Costa Adeje Palace auf Teneriffa habe TUI Deutschland zudem für alle Anreisen bis zum 13. März einen Buchungsstopp verhängt. Auch für Reisen nach China gelte ein Buchungsstopp. Bei den Asienreisen, darunter ein dort eingesetztes Kreuzfahrtschiff, habe TUI bis einschließlich vergangener Woche bereits einen leichten Rückgang der Buchungen verzeichnet.

Die TUI-Aktie sei im Zuge der jüngsten starken Korrektur unter den Stoppkurs des "Aktionärs" bei 8,70 Euro gerutscht und sei verkauft worden.