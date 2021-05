Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das komme nicht überraschend: TUI Cruises, ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean, have am Dienstag Pläne zur Ausgabe einer Anleihe i.H.v. 300 Mio. Euro vorgestellt. Der Zeitpunkt sei angesichts der Lockerungsperspektiven durchaus gut gewählt.Konkret wolle TUI Cruises in den kommenden Tagen eine fünfjährige Anleihe im Wert von 300 Mio. Euro platzieren, um die Liquiditätssituation zu verbessern, wie Reuters berichte. Erste Preisvorstellungen für die Anleihe, die der Emittent nach zwei Jahren zurückzahlen könne, sollten demnach im Bereich von 7% liegen."Mit den Nachrichten, die jüngst von der Europäischen Union hinsichtlich des Impfpasses kamen und dem US-Kreuzfahrtsektor im April, könnte dies ein perfektes Timing für TUI Cruises sein", habe ein Hochzinsanleihen-Investor gesagt, der es vorgezogen habe, ungenannt zu bleiben.Die Nachricht dürfte die TUI-Aktie nur kurzfristig belasten. Derzeit würden die absehbaren Lockerungen der Reisebeschränkungen und die Öffnungsperspektiven überwiegen. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, da auch das charttechnische Bild höhere Kurse verspreche, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link