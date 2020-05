Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,875 EUR -1,95% (30.04.2020, 22:26)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI China nehme den Geschäftsbetrieb wieder auf und biete Inlandsreisen für Urlauber in China an. Drei Monate nachdem die Tochtergesellschaft des TUI-Konzerns den Verkauf von Reisen vollständig habe einstellen müssen, biete der deutsche Touristik-Konzern ab sofort unter dem Produktnamen "TUI Selection" v.a. Kurzreisen in die Berge und in chinesische Strandresorts an. Auch Programme in der Nähe von größeren Städten seien im Portfolio enthalten. Damit würden Tourismus und Flugreisen in China wieder stattfinden.Die Unsicherheit, in welchen Schritten TUI den Betrieb wieder aufnehmen könne, sei nach wie vor groß. Ein Investment in die TUI-Aktie bleibe daher eine regelrechte Glaubensfrage: Wer davon ausgehe, dass TUIs Geschäft mit Pauschalreisen, Kreuzfahrten & Co ab dem kommenden Jahr wieder laufen werde, könne das aktuell günstige Niveau zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:3,657 EUR -7,18% (30.04.2020, 17:36)