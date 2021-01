Die TUI-Aktie bleibt natürlich ein heißes Eisen, so Martin Mrowka. Dennoch überwögen langfristig aktuell eher die Chancen gegenüber den Risiken. (Analyse vom 08.01.2021)



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Vermutlich seien viele Aktionäre beim Blick auf den TUI-Aktienkurs am Freitag-Morgen geschockt. Nach einem Xetra-Schlusskurs bei 5,44 Euro am Donnerstag starte die Touristik-Aktie bei 4,33 Euro mit einem Kursabschlag von 20 Prozent. Vorbörsliche Notierungen hätten bei Tradegate sogar unter der 4-Euro-Marke gelegen. Was sei da los?Die Erklärung des vermeintlichen Kursdesasters liege in der Kapitalerhöhung: Auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. Januar sei beschlossen worden, dass TUI knapp 509 Millionen neue Aktien ausgebe. Der Bezugspreis für die neuen Aktien sei bei 1,07 Euro festgelegt worden.Bei einem Bezugsverhältnis von 29:25 würden nun also 29 bestehende Aktien des Reisekonzerns ihren Inhaber berechtigen, 25 neue TUI-Aktien zum Bezugsrechtspreis von EUR 1,07 je Aktie zu beziehen. Dabei sei nur der Bezug von 25 neuen Aktien oder eines Vielfachen davon möglich. Der Preis für die neuen Aktien sei heute Morgen um den Bezugsrechtspreis reduziert worden.Noch bis einschließlich 22. Januar würden die Bezugsrechte unter der eigenen WKN TUAG10 gehandelt. Update: Der Preis betrage am Vormittag etwa 2,40 Euro. Die alte TUI-Aktie habe die WKN TUAG00 und notiere gleichzeitig bei 4,50 Euro. Addiere man die beiden Preise, bekomme man 6,90 Euro, abzüglich des Bezugspreises von 1,07 Euro ergebe sich 5,83 Euro. Die TUI-Anteile hätten sich inklusive Bezugsrechtsabschlag heute also gegenüber Donnerstag leicht verteuert.Auch der deutsche Staat dürfte nun - wie ebenfalls am vergangenen Dienstag beschlossen - mit bis zu 25 Prozent plus einem Anteilsschein bei der TUI einzusteigen. In dieser Höhe hätte der Bund auch eine Sperrminorität und somit ein Mitspracherecht bei weiteren zentralen Entscheidungen.Die "Rettungsaktion" solle helfen, dem Touristik-Riesen die Zeit bis zur Bewältigung der Corona-Pandemie finanziell zu überbrücken. Manch Analyst glaube dennoch nicht in absehbarer Zeit an eine große Zukunft. Die NordLB habe das Kursziel für die TUI-Aktie nach dem grünen Licht für das dritte Hilfspaket zwar leicht angehoben, aber nur auf 3,00 Euro. Sie rate unverändert zum Verkauf. Die hohe Schuldenlast dürfte die unternehmerische Freiheit von TUI einschränken, habe Analyst Wolfgang Donie sein Votum begründet."Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch und halte TUI in seinem Langfrist-Depot. Dort werde die Redaktion das Bezugsrecht für die neuen TUI-Anteile wahrnehmen und die Position entsprechend aufstocken.