Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Spannung bei den Anteilseignern des Reisekonzerns TUI steige: Am Mittwoch werde das Unternehmen seine Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 (30.09.) veröffentlichen. Besonders spannend werde dabei auch der Ausblick auf die nun anstehenden - für die Touristikbranche besonders wichtigen - Quartale.Für das zweite Quartal würden die Analysten derzeit von einem Umsatz in Höhe von 3,3 Milliarden Euro ausgehen. Das Ergebnis je Aktie dürfte sich auf -0,57 Euro belaufen - rote Zahlen für die Monate Januar bis März seien im Tourismusgeschäft durchaus die Regel.Doch am Mittwoch dürften die Marktteilnehmer vor allem die Aussagen von Konzernchef Fritz Joussen zu den Aussichten für das wichtige Sommergeschäft interessieren.So sei es durchaus denkbar, dass viele Briten, die sich in Erwartung eines harten Brexits bei der Reiseplanung lange zurückgehalten hätten, nun womöglich doch noch ihr Lager im westlichen Mittelmeer aufschlagen würden. Davon könnte der TUI-Konzern, der durch die RIU-Gruppe dort besonders stark präsent sei, überproportional profitieren.Die Aktie von TUI sei derzeit natürlich nichts für schwache Nerven.Mutige Anleger mit einem langen Atem können bei der günstig bewerteten Dividendenperle aber weiterhin zugreifen (Stopp: 7,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2019)