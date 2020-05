Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

WKN TUI-Aktie:

Ticker-Symbol TUI-Aktie:

Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (28.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie scheine nach den exorbitanten Kursgewinnen in den vergangen Handelstagen zu konsolidieren. In der Spitze habe der Touristik-Konzern seinen Wert ausgehend vom Tief sogar verdoppelt. Die Aussicht auf viele Touristen, die ihren Sommerurlaub 2020 - trotz der Corona-Pandemie - am Mittelmeer verbringen würden, sei ursächlich für diesen gewaltigen Kursanstieg gewesen. Die entscheidende Frage laute: Wie gehe es mit der TUI-Aktie jetzt weiter?Die Sommer-Saison sei für den Hannoveraner Konzern von großer Bedeutung - gerade nach dem langen Lockdown und dem fast kompletten Einbruch des Reisegeschäfts. Vor dem Hintergrund hätten die jüngsten positiven Corona-Entwicklungen dem Wert Auftrieb gegeben. Die Bundesregierung wolle in der kommenden Woche einen Plan für den Neustart des Tourismus in Europa vorlegen.Eigentlich sollte bereits gestern das Konzept beschlossen werden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder habe wieder einmal seine Bedenken angemeldet. Ob die Sommer-Saison 2020 tatsächlich besser als gedacht ausfalle, stehe angesichts der unberechenbare Corona-Krise und dem schwer einzuschätzenden Urlaubs-Verhalten der Menschen nicht fest. Bedenken seien in der Tat nicht von der Hand zu weisen. Das hätten die Experten von der Commerzbank auch in ihrer gestrigen Studie zum Ausdruck gebracht und die TUI-Aktie auf "hold" zurückgestuft. "Der Aktionär" teile diese Skepsis, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: