Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,348 EUR +0,39% (21.08.2020, 13:02)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,325 EUR +1,43% (21.08.2020, 12:47)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (21.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für die Reisebranche und TUI sei diese Sommersaison alles andere als eine vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltung: Überlebenskampf, immer neue Hiobsbotschaften, weitere Staatshilfen, eine Reisewarnung ausgerechnet für das 17. Bundesland und Lieblingsziel der Deutschen, Mallorca, und jetzt seien auch noch Teile Kroatiens zum Sperrgebiet erklärt worden. Konkret habe das Auswärtige Amt für die touristischen Regionen Šibenik-Knin im nördlichen Dalmatien und Split-Dalmatien eine Reisewarnung ausgesprochen. Betroffen seien davon auch beliebte Reiseziele an der Adria, wie etwa Split, Hvar und Trogir.Das Robert-Koch-Institut (RKI) habe zuvor die Regionen als Corona-Risikogebiete eingestuft und Gebiete in der entsprechenden Liste aufgeführt. Das Covid-19-Infektionsaufkommen sei in Kroatien laut dem Auswärtigen Amt über mehrere Wochen niedrig gewesen. Zuletzt habe es jedoch stark zugenommen und in den Regionen Šibenik-Knin und Split-Dalmatien die Grenze von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tage überschritten. Am 20. August seien landesweit 219 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden registriert worden.Aus der Reisewarnung resultiere für Kroatien-Heimkehrer ein verpflichtender Corona-Test nach der Einreise. Sie müssten nach der Rückkehr in Deutschland innerhalb von 72 Stunden einen solchen Test absolvieren und bis zu einem negativen Ergebnis in häuslicher Quarantäne bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link