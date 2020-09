Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,974 EUR +5,86% (04.09.2020, 09:59)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,971 EUR +4,23% (04.09.2020, 09:45)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten für den Hannoveraner Konzern hätten sich in dieser Woche regelrecht aufgetürmt. Erst der Verbraucherschutz, der Reise-Vorauszahlungen der Kunden abschaffen wolle, am Dienstag das zusehends in den Fokus rückende Thema "Kapitalerhöhung", und dann noch die Reisewarnung für die Kanaren. Und obendrein auch ein TUIfly-Flieger, in dem gleich mehrere Insassen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen seien.Dennoch halte sich die TUI-Aktie im Wochenverlauf wacker. Grund dafür dürften Corona-Impfstoff-Hoffnungen der Anleger sein und damit die mögliche Perspektive auf deutlich anziehende Reisegeschäfte im kommenden Jahr. So sollten wenige Tage vor der US-Wahl (3. November) in den USA die ersten Coronavirus-Impfdosen verteilt werden. Die Gesundheitsbehörde der Trump-Regierung mache nun Druck auf die Bundesstaaten, so habe die "FAZ" jüngst berichte.(Neue) Corona-Hoffnungen würden sicherlich Trader anlocken, die mit der TUI-Aktie zocken würden und den Kurs zuletzt (etwas) nach oben getrieben hätten . Das ändere aber nichts an den Realitäten: TUI kämpfe weiterhin mit allen Mitteln ums Überleben und ein wirksamer Corona-Impfstoff sei noch lange keine ausgemachte Sache. Anleger sollten deshalb die TUI-Aktie derzeit umfliegen und sich besser auf aussichtsreichere Titel konzentrieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: