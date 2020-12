Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei in den vergangenen Wochen von den positiven Impfstoff-News beflügelt worden. Wann die Branche indes zu alten Normalität zurückkehre, hänge jetzt vor allem von verschiedenen Parametern (Verfügbarkeit des Impfstoffs, Impfgeschwindigkeit und Zeitpunkt des eintretenden Herdeneffekts) rund um das Thema "Impfstoff" ab. Unterdessen versuche TUI, mit kleinen Schritten den (Schiff-) Betrieb wieder hochzufahren.TUI Cruises (Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) habe sich nun entschieden, neben der Mein Schiff 2 auch die Mein Schiff 6 zu den Kanaren zu schicken. Am 17. Dezember starte das Schiff mit dreiwöchigen Kanaren-Kreuzfahrten. Die Mein Schiff 2 steche im Dezember ebenfalls in See mit Kanaren-Kreuzfahrten mit einer Reisedauern von sieben bis 14 Tagen.Alle Kreuzfahrten würden als sogenannte "Blaue Reisen" angeboten. Das bedeute: Ein Landgang auf den Kanaren sei bis auf Weiteres ausschließlich in Form eines durch TUI Cruises vermittelten Landausflugs möglich. Ein individuelles Verlassen des Schiffes sei derzeit nicht gestattet.Die TUI-Aktie ist eine spekulative Wette auf eine Rückkehr zu früheren (globalen) Reiseaktivitäten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Wer dabei mitmacht, setzt unbedingt einen Stopp-Loss bei 4,10 Euro. (Analyse vom 30.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link