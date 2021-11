Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (19.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Zahlen würden weiter steigen und die Liste der Corona-Hochrisikogebiete werde immer länger. Heute spreche die Bundesregierung wohl Reisewarnungen für weitere europäische Länder, etwa Griechenland aus, wie die Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorab berichten würden. Schlecht für den Tourismus und damit auch für den Reiseveranstalter TUI.Nicht nur hierzulande schnellen die Corona-Zahlen nach oben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Noch deutlich stärker betroffen seien - neben den meisten osteuropäischen Staaten - auch die Niederlande, Belgien, Griechenland und Irland. Vor Reisen dorthin werde nun gewarnt, so die Funke-Gruppe vorab. Demnach würden Reisen für Ungeimpfte in diese Länder beschwerlicher. Nach Rückkehr müssten sie in eine zehntägige Quarantäne gehen, die frühestens nach fünf Tagen beendet werden könne.Die neuen Warnungen würden von Sonntag (21. November) an gelten. In den Niederlanden sei die Zahl der Corona-Neuerkrankungen sprunghaft auf fast 700 pro 100.000 Einwohner gestiegen - doppelt so viele wie in Deutschland. Als Ursache gelte eine zu schnelle und drastische Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen durch die niederländische Regierung. Diese seien inzwischen wieder eingeführt worden.In Belgien sei die Inzidenz auf 686 gestiegen, in Irland auf 606 und in Griechenland auf 440. Bis auf Griechenland sei die Impfquote in den betroffenen Staaten zwar höher als in Deutschland - aber selbst Werte zwischen 72 und 75 Prozent würden als deutlich zu niedrig gelten, um eine Herdenimmunität herzustellen.Die TUI-Aktie verliere am Freitag im vorbörslichen Handel (Tradegate) rund ein Prozent und notiere bei 2,54 Euro.Der internationale Tourismus dürfte mit Blick auf die Corona-Entwicklung in den kommenden Monaten leiden. Für TUI werde es damit schwer, im - bereits in der Vor-Corona-Ära schwierigen Winterhalbjahr - starke Umsätze zu erzielen.Kurzum: Anleger bleiben besser außen vor, zumal auch das charttechnische Bild tendenziell für weitere Kursrückgänge spricht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 19.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)