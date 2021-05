Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoi weitet seinveraner Konzern weite sein Angebot wieder aus. "Nach und nach öffnen die Mittelmeerziele wieder für touristische Reisen", habe TUI-Deutschland-Chef Marek Andryszak gesagt. "Die Aufhebung der Reisewarnung für die Kanaren ist ein wichtiger Schritt, und auch unsere Hotels in Portugal und Italien gehen jetzt an den Start." Die Nachfrage steige, heiße es."Allein in der vergangenen Woche haben wir ein deutliches Buchungsplus im Vergleich zum Sommer 2019 verzeichnet", so Andryszak. Derzeit würden die Kanarischen Inseln zusammen mit Mallorca zu den am stärksten gebuchten Urlaubsregionen gehören. Corona-Schnelltests seien dort vielerorts möglich.Gute Nachrichten: Da europaweit zusehends die Reisebeschränkungen gelockert würden, könne TUI sein Angebot an wichtigen Mittelmeer-Destinationen ausbauen. Und das jüngste "deutliche Buchungsplus im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019" deute auf ein starkes Sommer-Geschäft beim Branchenprimus hin. TUI-Anleger könnten dabeibleiben und auf höhere Notierungen setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: