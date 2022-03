Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,819 EUR +4,60% (28.03.2022, 21:42)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,799 EUR +3,86% (28.03.2022, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (28.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der weltgrößte Reisekonzern wolle seine Hotelkette TUI Blue in den kommenden Jahren kräftig ausbauen. Geplant sei eine Erweiterung auf mehr als 300 Häuser, habe das Hannoveraner Unternehmen am Montag in Dubai mitgeteilt. Derzeit komme die Kette laut einer Sprecherin auf 96 Hotels. Als Standorte habe das Management vor allem Südostasien, China, Afrika und den Nahen Osten im Fokus.Wann die Marke von 300 Hotels geknackt werden solle, ließ habe TUI auf Nachfrage offen gelassen. Bei der Erweiterung setze der Konzern weniger auf Neubauten in eigener Regie. Er wolle viele Häuser über Managementverträge führen oder von Franchisenehmern betreiben lassen. Dabei könne TUI auch bereits bestehende Hotels auf seine eigene Marke umflaggen.Der Reisekonzern sitze infolge der Corona-Krise und der Rettung durch den deutschen Staat auf einem milliardenschweren Schuldenberg. Um neue Hotels leichter finanzieren zu können, habe er auch einen Hotelfonds aufgelegt. Über diesen sollten sich professionelle Investoren wie Pensionskassen und Versicherer an Immobilien der Robinson Clubs und TUI Blue beteiligen können.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: