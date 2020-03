XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,203 EUR -5,57% (27.03.2020, 11:06)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,269 EUR -2,98% (27.03.2020, 11:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI brauche wohl Hilfsgelder, um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Anfang der Woche habe der deutsche Reisekonzern mit der staatlichen Förderbank KfW Gespräche für entsprechende Darlehen aufgenommen. Bis das Geld im Unternehmen aber ankomme, vergehe zu viel Zeit. TUI brauche kurzfristig Liquidität und habe dafür einen Plan.Urlauber, die bei TUI bis 31. März eine Sommerreise gebucht hätten, würden einen Gutschein i.H.v. 100 Euro erhalten. Hierfür werde die von den Kunden geleistete Anzahlung nicht zurückerstattet. Diese betrage in der Regel 20% des gesamten Reisebetrags.Gesetzlich wäre TUI dazu verpflichtet: Wenn Reisen storniert würden, würden Kunden innerhalb von zwei Wochen ihre Anzahlung zurückerhalten. Das würde für den Reiseveranstalter schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Aus dem letzten Quartalsbericht gehe hervor, dass TUI aus "touristischen Anzahlungen" 2,86 Mrd. Euro in der Bilanz aufweise - das sei mehr als drei Mal soviel wie der Konzern an Finanzmittelbestand ausgewiesen habe (869 Mio. Euro). Daher versuche TUI nun über den Deutschen Reiseverband die geltenden Stornobedingungen zu umgehen. Der Vorschlag: Statt der Erstattung sollten Konzerne auch Gutscheine an Kunden ausstellen dürfen. Somit würden die Reiseveranstalter Zeit gewinnen und die Anzahlungen der Kunden dienen als kurzfristige Kredite.TUI sei auf Hilfsmittel angewiesen - ob von Staat oder Kunden. Je länger der Mittelzufluss aufgeschoben werde, desto härter treffees den Reisekonzern. Die TUI-Aktie sei derzeit ein heißes Eisen. Nur mutige spekulativ orientierte Anleger könnten auf einen Turnaround setzen. Der Stoppkurs bei 2,80 Euro sollte unbedingt beachtet werden, um größere Verluste zu vermeiden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: