Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (16.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Hoffnungen von TUI würden auf einem schnellen, hocheffizienten Impfprozess und dem raschen Einsetzen der Herden-Immunität liegen. Bereits am 21. Dezember könnte die Zulassung für den BioNTech-Pfizer-Wirkstoff erfolgen und der Impf-Marathon starten. Ob bis zum Sommer 2021 bereits eine gewisse (touristische) Normalität einkehre, bleibe abzuwarten. Immerhin würden TUIs Reisebuchungen für die schönsten Monate des kommenden Jahres anziehen.So erwarte der Reiseveranstalter "für Spanien und Griechenland einen starken Sommer". Erste Tendenzen würden zeigen, dass insbesondere Griechenland von Familien sehr stark nachgefragt werde, teile TUI mit. Gleichzeitig werde sich der Trend zum Urlaub in Deutschland weiter verstärken. Daher baue TUI sein Hotelangebot in Deutschland aus.Die TUI-Aktie, die ihre jüngste Talfahrt gestoppt zu haben scheine, notiere heute rund zwei Prozent im Plus im Bereich von 4,70 Euro. Nach unten sichere die 38-Tage-Linie die Aktie ab. Nach oben ergebe sich oberhalb der 4,90-Euro-Marke neues Potenzial.Investierte TUI-Anleger wetten genau auf eine solche touristische Erholung, beachten aber unbedingt den Stopp-Loss-Kurs bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link