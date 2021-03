Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der öffentliche Druck seitens der Reiseveranstalter wie TUI und der Verbände auf die Politik zahle sich aus: Aufgrund stark sinkender Corona-Infektionszahlen hebe die Bundesregierung nun die Reisebeschränkungen für Mallorca auf. Die beliebteste Urlaubsinsel der Deutschen gelte ab Sonntag wie auch die anderen Balearen-Inseln und einige spanische Festlandsregionen nicht mehr als Risikogebiet, wie das Robert Koch-Institut am Freitag bekannt gegeben habe. Damit verbunden sei auch die Aufhebung der Reisewarnung des Auswärtigen Amts.Das bedeute: Urlaub auf Mallorca sei wieder ohne Quarantäne und Testpflicht nach der Rückkehr möglich.Gleiches gelte ab Sonntag auch für weite Teile Portugals, das bisher noch als Virusvariantengebiet mit besonders strengen Regeln eingestuft sei. Für die gesamte Nordhälfte des Landes (Regionen Norte und Centro) inklusive Porto würden die Reisebeschränkungen komplett fallen - und damit auch das Beförderungsverbot für Fluggesellschaften. Die besonders beliebte Südküste Algarve, die Atlantikinsel Madeira und die Hauptstadt Lissabon würden allerdings weiter als "normale" Risikogebiete gelten. Wer von dort nach Deutschland einreise, müsse auch künftig zehn Tage in Quarantäne, die man aber mit einem negativen Test nach fünf Tagen verkürzen könne.Besonders mit Blick auf die in den meisten Bundesländern in zwei Wochen beginnenden Osterferien habe die Entscheidung der Bundesregierung eine wichtige Signalwirkung. Denn es sei noch völlig unklar, ob dann Urlaub im Inland möglich sein werde. Hotels seien in ganz Deutschland noch geschlossen, über mögliche Öffnungen möchten Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder erst am 22. März beraten. In ihrem jüngsten Beschluss vom 3. März hätten Bund und Länder noch "eindringlich" an alle Bürger appelliert, "auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland" zu verzichten.Die Entscheidung, Mallorca und Co freizugeben sei, wichtig für TUI. So bestünden gute Chancen, dass es übers Wochenende einen Ostern-Buchungs-Run für die Lieblingsinsel der Deutschen gebe. Das könnte dem TUI-Kurs neue Impulse verleihen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)