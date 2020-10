XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,309 EUR -2,48% (12.10.2020, 09:58)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Situation für den Tourismus und damit für den Hannoveraner Konzern sei überaus kompliziert. Zwar habe das Auswärtige Amt die weltweite Reisewarnung aufgehoben. Doch für viele Länder, in die man einreisen könnte, sei die Reisewarnung bestehen geblieben. Die aktuell zweite Corona-Welle mache die Lage nicht besser.Rein fundamental sei die Lage für TUI sehr ernst - das Unternehmen kämpfe letztlich ums Überleben. Auch ein nochmaliges Testen bzw. Unterschreiten des Allzeittiefs bei 2,43 Euro sei möglich. Als solides Investment komm der Titel daher derzeit nicht in Betracht. Allenfalls sehr erfahrene und risikobewußte Trader könnten ihr Glück versuchen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:3,31 EUR -2,79% (12.10.2020, 10:11)