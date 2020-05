Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,781 EUR +12,50% (25.05.2020, 12:27)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,869 EUR +14,33% (25.05.2020, 12:12)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Ohne fundamental neue Nachrichten könne die TUI-Aktie am ersten Handelstag der Börsenwoche deutlich zulegen. Die Aussicht auf eine - zumindest irgendwie - stattfindende Sommer-Saison-2020 scheinte der Aufwind zu geben. Rein charttechnisch wäre noch etwas Luft.Unternehmens-Chef Fritz Joussen habe am Samstag in der "Rheinischen Post" bekräftigt, dass es demnächst wieder mit Urlaubsreisen losgehe. Dennoch: Für TUI sei die Lage - trotz der Aussicht auf einen (eingeschränkten) "Sommer-2020-Tourismus" - schwierig. Die Corona-Pandemie werde der arg gebeutelten Branche weiterhin zu schaffen machen. Trotz Kurzarbeit und angekündigter Sparmaßnahmen verliere TUI monatlich einen dreistelligen Millionenbetrag. Staatliche Hilfe in Form einer KfW-Kreditlinie habe bekanntlich beantragt werden müssen. Und das "Liquidititäts-Thema" sehe auch Moody’s kritisch: Die US-Ratingagentur habe die TUIs Bonität jüngst gleich um zwei Stufen herabgesenkt.Die TUI-Aktie habe sich von ihren Tiefs entfernt. Heute habe das Papier die 50-Tage-Hürde bei 3,62 Euro genommen - sofern es bis Handelsschluss dabei bleibe. Aus Sicht des "Aktionärs" würden weiterhin die Risiken die Chancen überwiegen. Rein charttechnisch könnte die TUI-Aktie aber jetzt noch etwas an Flughöhe gewinnen - bis in den Bereich von 3,90 bis 3,95 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: