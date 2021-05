Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mittelmeer-Spezialist TUI habe dank fortschreitender Impfkampagne in der EU und sinkenden Infektionszielen in klassischen Reiseländern sein Programm jüngst deutlich ausgebaut. Womöglich könne auch die Türkei im Sommer bereist werden - Merkel und Co seien am Verhandeln. Diese Destination sei gerade bei Familien wegen ihres guten Preis-Verhältnisses sehr beliebt.Man wolle mit der Türkei an Regelungen arbeiten, um deutschen Touristen sicheren Urlaub in beliebten Ferienregionen des Landes zu ermöglichen, habe Bundesaußenminister Heiko Maas nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu gesagt. Hintergrund: Die Türkei sei für TUI ein durchaus wichtiges Urlaubsziel. So habe diese Destination in der Vor-Corona-Zeit einen Umsatz-Anteil im hohen einstelligen Prozentbereich gehabt.Das übergeordnete Problem: Die Bundesregierung habe die Reisewarnung für beliebte türkische Urlaubsziele wie die Region um Antalya im August vergangenen Jahres nach langem Hin und Her mit der türkischen Regierung aufgehoben. Voraussetzung dafür sei damals ein spezielles Hygienekonzept gewesen. Mitte November sei die Reisewarnung für die gesamte Türkei wieder in Kraft gesetzt worden, nachdem das Land dazu übergegangen sei, nur noch Corona-Infizierte mit Krankheitssymptomen in ihrer Statistik zu erfassen. Die Bundesregierung habe daraufhin die erforderliche Transparenz bei den Daten nicht mehr für gegeben gehalten.Die Türkei kämpfe seit Wochen mit hohen Corona-Fallzahlen. Seit vergangener Woche gelte ein landesweiter Lockdown, der am 17. Mai aufgehoben werden solle. Touristen seien von den Beschränkungen ausgenommen. Cavusoglu habe erklärt, sein Land habe alle Maßnahmen getroffen, "damit unsere Freunde ihren Urlaub sicher verbringen können." Unter anderem würden die Beschäftigten im Tourismussektor bevorzugt geimpft. Hotels müssten, wie auch im vergangenen Jahr, ein Zertifizierungsprogramm für sicheren Tourismus durchlaufen.Nach langem Stillstand und Ignoranz seitens der Politik sei aktuell viel Bewegung im Tourismus. Dass Außenminister Heiko Maas versuche, den Weg für die gerade bei Familien beliebte Türkei freizumachen, sei positiv zu bewerten. Auch in Sachen "Inlands-Tourismus" gehe es voran. So habe Schleswig Hollstein erste Öffnungsschritte zum 17. Mai beschlossen.Investierte Anleger setzen dank der deutlich verbesserten Perspektiven weiter auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)Mit Material von dpa-AFX