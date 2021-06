XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,864 EUR +0,31% (09.06.2021, 10:27)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (09.06.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) weiterhin zu verkaufen.Der operative Verlust (bereinigtes EBIT) sei in Q2 2020/21 (31.03.) geringer als von Armer und vom Markt erwartet ausgefallen. Insgesamt hätten die Reisebeschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie allerdings erneut zu einem hohen Quartalsverlust geführt. TUI habe keinen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 gegeben. Im Zuge der durchgeführten Impfprogramme hoffe der Reisekonzern jedoch auf eine Normalisierung des operativen Geschäfts.Im Rahmen seiner "Asset Right"-Strategie habe der Konzern zuletzt den Verkauf des TUI Minderheitsanteils an dem RIU Hotels S.A. Joint Venture an die RIU-Gruppe für rund 670 Mio. Euro (inkl. Earn-out-Element) angekündigt. Der Erlös der Transaktion solle zum Schuldenabbau genutzt werden. Der sich abzeichnenden Erholung der Reisetätigkeit im Sommer stehe die nach Erachten des Analysten hohe Verschuldung des Konzerns gegenüber.Armer habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2020/21 (u.a. EPS: -1,25 (alt: -1,06) Euro) reduziert. Seine Erwartungen für 2021/22 (u.a. EPS: 0,21 Euro) würden unverändert bleiben.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bewertet Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die TUI-Aktie weiterhin mit dem Rating "verkaufen". Das Kursziel werde von 2,70 Euro auf 3,00 Euro erhöht. (Analyse vom 09.06.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,873 EUR +0,89% (09.06.2021, 10:41)