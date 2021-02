XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:

Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG weiterhin zu verkaufen.

Der operative Verlust sei in Q1 2020/21 (31.12.) geringer als von Armer und vom Markt erwartet ausgefallen. Dies sei u.a auf die hohe Kostendisziplin zurückzuführen. Insgesamt hätten die ausgeweiteten Reisebeschränkungen infolge der Covid-19-Pandemie allerdings erneut zu einem hohen Defizit geführt. TUI habe keinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020/21 gegeben. Der Konzern gehe jedoch davon aus, das Sommerprogramm 2021 mit einer angepassten Kapazität von 80% zu betreiben (bislang 2,8 Mio. Buchungen, was rund 56% des Buchungsniveaus von 2019 entspreche). Das dritte Finanzierungspaket in Höhe von 1,8 Mrd. Euro zur Sicherung der Liquidität sei erfolgreich abgeschlossen worden (u.a. Kapitalerhöhung vollständig platziert). Im Zuge der Impfprogramme dürften die Reisebeschränkungen nach Erachten des Analysten zwar nach und nach zurückgehen, angesichts der Unsicherheit hinsichtlich der Erholung der Reisebranche in H2/2021 würden die Perspektiven aus seiner Sicht jedoch weiterhin eingetrübt bleiben. Armer habe seine Prognosen für das Geschäftsjahr 2020/21 (u.a. EPS: -1,06 (alt: -0,42) Euro) deutlich reduziert und die für das Geschäftsjahr 2021/22 (u.a. EpS: 0,21 (alt: 0,19) Euro) leicht erhöht.

Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die TUI-Aktie weiterhin mit den Votum "verkaufen". Das Kursziel werde von 3,20 Euro auf 2,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 15.02.2021)