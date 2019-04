XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,224 EUR +1,18% (15.04.2019, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,126 EUR -0,48% (15.04.2019, 09:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die über Wochen hinweg arg gebeutelte Aktie des Reiseriesen TUI habe in der vergangenen Handelswoche endlich wieder kräftig zulegen können. Der Hauptgrund hierfür sei natürlich die Verschiebung des Brexit gewesen. Darüber hinaus habe es nun auch noch eine weitere Meldung gegeben, welche dem Touristik-Unternehmen Mut mache.So würden die jüngsten Test der neuen Software für die Boeing-737-Maschinen Hoffnung machen, dass es bald eine sichere Lösung für die Probleme gebe, die bereits zu zwei verheerenden Flugzeugabstürzen geführt hätten. Für TUI wäre dies natürlich auch aus finanzieller Sicht wichtig. Schließlich würde eine weitere Gewinnwarnung drohen, sollten die Probleme der Boeing-Flieger nicht bis Mitte Juli behoben werden.Indes blicke die Tochter TUIfly optimistisch auf das Ostergeschäft. Man sei in der Lage gewesen, Ersatz für zwei Boeing 737 Max 8 zu beschaffen und eine plangemäße Abfertigung des Flugverkehrs um die Osterfeiertage herum zu gewährleisten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: