Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,34 EUR +23,58% (09.11.2020, 16:20)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,337 EUR +22,44% (09.11.2020, 16:05)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem das Mainzer Biopharma-Unternehmen BioNTech einen hochwirksamen Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden habe und diesen kurzfristig zur Freigabe einreichen wolle, die bis zuletzt so stark von der Corona-Krise gebeutelten Luftfahrt- und Touristik-Aktien explodieren.Auch die neuen Quarantäne-Regeln würden kurzfristig der TUI-Aktie helfen. Wer aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet komme, müsse sich nun vor der Einreise nach Deutschland online registrieren. Die neue Seite ersetze die bisherigen Aussteigekarten in Papierform, die in Flugzeugen ausgegeben worden seien.TUI fliege derzeit Touristen v.a. auf die Kanaren. TUIfly befinde sich derzeit in einem großen Umbau mit Personalkürzungen und Flugzeugabbau. Die Gewerkschaften würden aber davon ausgehen, dass die Reisenachfrage bei einer Erholung von der Corona-Krise zügig wieder so stark ansteige, dass die Gesellschaft wesentlich mehr als 17 Flugzeuge benötigen werde, die künftig geplant seien.Börsenplätze TUI-Aktie: