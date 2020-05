Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reisekonzern TUI ziehe eine Trennung von Verlustbringern in Erwägung. Ein Unternehmenssprecher habe am Montagabend auf Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstagausgabe) bestätigt. Zunächst solle aber versucht werden, die entsprechenden Unternehmensteile wieder fit zu machen. Welche Bereiche genau betroffen sein würden, stehe noch nicht fest.Der Zeitung zufolge habe Konzernchef Fritz Joussen in einem Schreiben an die Belegschaft gesagt, dass TUI in den vergangenen Jahren stark genug gewesen sei, um "die strukturell schwächeren Gesellschaften im Konzern durchzubringen". Das habe sich jetzt geändert.Daher müssten sich Konzernteile, die schon länger Verlust machten und auch in Zukunft keinen besseren Ausblick hätten, neu aufstellen. "Wenn dies nicht möglich ist, werden wir uns von Einheiten trennen oder ihren Betrieb einstellen", zitiere die "FAZ" weiter aus dem Schreiben. Dem Vernehmen nach richte sich der Appell an viele kleinere Einheiten, so die Zeitung. Aber auch die Landesgesellschaften des Konzerns, etwa die seit Jahren verlustreichen Geschäfte in Frankreich, sollten ihre Kosten senken.Als Reisekonzern sei TUI in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen. Derzeit verliere das Unternehmen jeden Monat eine dreistellige Millionensumme. Tausende Jobs sollten wegen des steigenden Spardrucks gestrichen werden.Die Aktie von TUI habe am Montag kräftig zulegen können. Bis zum Handelsschluss sei es bei Tradegate fast 17 Prozent nach oben auf 3,48 Euro gegangen. Für eine Entwarnung sei es zwar weiterhin zu früh für die TUI-Aktie. Dass aber zumindest kein neues Jahrestief markiert worden sei, sei schon mal ein erstes positives Zeichen.Wird der Tourismus tatsächlich nach und nach wieder hochgefahren, dürfte auch die TUI-Aktie wieder Fahrt aufnehmen können, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Mit Material von dpa-AFX