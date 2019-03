Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.03.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten Reiseanbieters Europas TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie sei im gestrigen Handel erneut unter Druck geraten. Neben dem trüben Chartbild sei der Hauptgrund natürlich das Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 Max 8 in mehreren europäischen Ländern gewesen, was auch den Touristikkonzern belaste. "Der Aktionär" zeige auf, inwieweit dies die TUI betreffe.Die TUI selbst habe im Zuge des Flugverbots über dem britischen Luftraum erklärt, dass man alle 737 Max 8 derzeit am Boden lassen werde. Aktuell betreibe der Konzern 15 Flugzeuge dieser Baureihe, was genau 10% der Flotte von 150 Fliegern ausmache. Das Unternehmen arbeite nun intensiv daran, den Kunden alternative Transportmöglichkeiten anzubieten. Neben Großbritannien sei TUI mit der 737 Max 8 auch in den Benelux-Staaten aktiv gewesen. In Deutschland sollte ab April erstmals mit diesem Typ geflogen werden. Dies sei nun natürlich fraglich.Durch den gestrigen Kursrutsch habe sich das ohnehin schon schwer angeschlagene Chartbild der Dividendenperle weiter eingetrübt. Nachdem die wichtige Marke von 9,00 Euro nicht habe verteidigt werden können, könnte es nun abwärts gehe bis zum Unterstützungsbereich aus dem Jahre 2013 zwischen 8,57 und 8,48 Euro. Sollte auch dieser Support der Aktie keinen Halt geben, liege die nächste stärkere Unterstützung erst wieder bei 7,53 Euro.Dennoch sollten Anleger angesichts der zahlreichen Risiken (geänderte Reisetrends, Brexit, 737 Max 8) und vor allem des stark angeschlagenen Charts vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link