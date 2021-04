Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Beim sowohl für Tourismus-Unternehmen als auch Kunden wichtigen Thema Reisesicherungsfonds gebe es Neuigkeiten. Bei einer Anhörung des Rechtsausschusses des Bundestags am Mittwoch hätten Verbände Nachbesserungen gefordert, wie die Touristik-Zeitschrift fvw berichtet habe. Reiseveranstalter wie TUI sollten nicht über Gebühr belastet werden."Die Reisewirtschaft liegt seit über einem Jahr corona-bedingt am Boden. Reisen konnten und können so gut wie nicht verkauft werden, die wirtschaftlichen Einbußen sind immens. Die Markterholung wird länger dauern, da die Pandemie weiter zu umfassenden Reisebeschränkungen führt. Deshalb ist Augenmaß gefragt, welche Mehrbelastungen für die Unternehmen der Reisewirtschaft tragfähig sind. Reisen müssen bezahlbar bleiben, ansonsten verlieren wir die Vielfalt der Urlaubswelt", so Dirk Inger, Geschäftsführer beim Deutschen Reiseverband (DRV).Der Verbände würden die Implementierung einer Hochlaufphase mit einem Bürgschaftsprogramm des Bundes fordern, berichte die fvw. Laut Gesetzentwurf sollten die Veranstalter von Beginn an sieben Prozent ihres Umsatzes zum Beispiel über Versicherungen oder Bankbürgschaften absichern. Dies müsse der aktuellen Situation angepasst werden. Inger: "Aufgrund der Pandemie ist eine Hochlaufphase der individuellen Absicherung von fünf auf sieben Prozent innerhalb der ersten Jahre zwingend erforderlich."Um eine Überforderung der Veranstalter zu vermeiden, solle das geplante Entgelt von einem Prozent des Reisepreises abgesenkt werden. "Auch bei einem Entgelt von 0,6 Prozent kann innerhalb von sieben Jahren zuverlässig ein Kapitalstock von 900 Millionen Euro im Fonds angespart werden", so Inger. Die vorgesehene Aufbauphase von fünf Jahren sei nach DRV-Einschätzung zu kurz bemessen. Reisen seien derzeit fast nicht möglich. Eine Erholung des Marktes werde mehrere Jahre dauern und langsamer stattfinden als noch im vergangenen Jahr angenommen. Der DRV spreche sich daher für eine Aufbauphase von mindestens sieben Jahren aus.Das Thema Reisesicherungsfonds sei seit der Thomas-Cook-Pleite 2019 sowohl für die Branche als auch für die Kunden sehr wichtig. Dass die Politik den Branchen-Experten endlich Gehör schenke, sei ein gutes Zeichen. Schließlich müsse der Fonds bezahlbar sein und dürfe die Tourismus-Unternehmen nicht zu sehr belasten. Und die Kunden würden die Sicherheit brauchen, dass ihre gezahlten Gelder im Falle einer Insolvenz des Veranstalters gesichert seien.Bei der TUI-Aktie gibt es indes keine Sicherheit für Kursgewinne, vielmehr müssen sich die Anleger in Geduld üben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link